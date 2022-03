Cittadella-Reggina, i convocati di Stellone: out in 9!

14 Marzo 2022 19:18

I convocati del tecnico amaranto Roberto Stellone per il match di domani tra Cittadella e Reggina

Out in 9. Se non è record, poco ci manca. Reggina decimata per la trasferta di domani a Cittadella (fischio d’inizio ore 18.30). Lo aveva già anticipato in conferenza stampa questa mattina il tecnico amaranto Roberto Stellone, annunciando anche la convocazione del giovane Diop dalla Primavera per far fronte alla penuria di attaccanti. Solo Montalto – comunque non al meglio e colpito dalla perdita della nonna questa notte – risulta abile e arruolabile tra i centravanti, al netto delle assenze di Galabinov e Tumminello (febbre anch’egli, come Cortinovis e Franco) che si aggiungono a quelle di Denis e Menez. Squalificato Crisetig, si aggiunge agli assenti di lungo corso Aya e Lakicevic, oltre al fuorilista Faty. Per fortuna, l’allenatore amaranto ha recuperato la scorsa settimana i vari Cionek, Stavropoulos, Rivas, quest’ultimo che scalpita per una maglia al fianco di Montalto. Di seguito i convocati.

Portieri: Aglietti, Micai, Turati.

Difensori: Adjapong, Amione, Cionek, Di Chiara, Giraudo, Loiacono, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bellomo, Bianchi, Ejjaki, Folorunsho, Hetemaj, Kupisz, Lombardi, Rivas.

Attaccanti: Diop, Montalto.

Indisponibili: Aya, Franco, Lakicevic, Faty, Crisetig, Menez, Denis, Galabinov, Tumminello.