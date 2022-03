Circolo Velico Reggio presenta alla prima tappa del torneo OptiSud a Castellammare di Stabia

17 Marzo 2022 13:15

Prima tappa del torneo OptiSud a Castellammare: il Circolo Velico Reggio presente con Anita Colella e Marina Cortese Ligato

E’ iniziato, con la prima tappa, il torneo nazionale Optisud 2022, un evento di vela per i giovanissimi della classe Optimist che si è svolto, nella città di Castellamare di Stabia. Con 193 imbarcazioni, provenienti da tutte le regioni del Cento Sud, si è dato il via allo spettacolare circuito di regate su tre prove che vedrà, in seguito, impegnate le località di Pisticci e di Porto Cesareo. Organizzazione complessa che ha coinvolto la città di Castellamare, L’Autorità di Sistema Portuale e la capitaneria di Porto. Da ricordare che in Campania, Castellamare, con il suo porto storico e con la tradizione marinara dei cantieri Navali, rappresenta una sede storica per la vela e per gli sport nautici. La regata è stata caratterizzata da scarso vento con direzione irregolare, per cui alcune prove sono state annullate. I timonieri del Circolo Velico Reggio, presenti alla regata, hanno conseguito un successo nei risultati parziali con Anita Colella giunta quinta nel cadetti dell’anno 2013 e Marina Cortese Ligato con un ottimo quarto posto in una prova juniores. La seconda tappa si svolgerà a Pisticci Marina, al Porto degli Argonauti, dal 9 e 10 Aprile, mentre la terza tappa, ed ultima, avrà come sede Porto Cesario in Puglia.