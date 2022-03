Cinquefrondi: manifestazione organizzata in Villa Comunale per ricordare tutte le vittime di Mafia

21 Marzo 2022 11:49

Cinquefrondi: l’Amministrazione Conia dedica il 21 Marzo alla Memoria delle Vittime Innocenti ed alla lotta alla Mafia aderendo alla Giornata Nazionale organizzata da Libera

Manifestazione organizzata in Villa Comunale a Cinquefrondi per ricordare tutte le vittime di Mafia. Come ogni anno, l’Amministrazione Conia, dedica il 21 Marzo alla Memoria delle Vittime Innocenti ed alla lotta alla Mafia aderendo alla Giornata Nazionale organizzata da Libera. La manifestazione voluta dal Sindaco e dall’Assessora Manfrida, in collaborazione con i volontari del Servizio Civile e la Scuola, ha avuto momenti di riflessione e di grande emozione con la lettura dei nomi e delle storie delle vittime. La giornata ha visto, inoltre, il coinvolgimento diretto degli studenti che hanno presentato alcuni lavori sul tema. Cinquefrondi, ancora una volta, si schiera dalla parte dei diritti e della giustizia sociale.