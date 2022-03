Cina, il ministro Wang: “relazione solide con la Russia, ma faciliteremo negoziati con l’Ucraina”

30 Marzo 2022 11:17

Il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, loda le relazioni fra Cina e Russia, ma sottolinea la volontà di Pechino di favorire i negoziati con l’Ucraina

La Cina dà un colpo al cerchio e uno alla botte. Pechino supporta la propaganda di Mosca, ma si impegna per la pace; stringe accordi con la Russia, ma dialoga con la NATO; rinforza le relazioni con Putin, ma favorisce gli accordi per un cessate il fuoco. Una posizione ambigua, quella mantenuta dal ‘Dragone’ fin dallo scoppio della guerra in Ucraina. Nel recente incontro con il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, a Tunxi, l’omologo cinese Wang Yi ha sottolineato come la relazione con la Russia resti solida: “dall’inizio dell’anno, le relazioni fra Russia e Cina hanno resistito a nuovi test, con i cambiamenti della situazione internazionale, hanno mantenuto la giusta direzione e dimostrato uno sviluppo solido. Il desiderio delle due parti di sviluppare le relazioni bilaterali si è fatto ancora più deciso, così come la fiducia per promuovere cooperazione in diverse direzioni a cui la Cina attribuisce grande importanza“.

Citato dall’agenzia russa Tass, il portavoce del ministero degli Esteri, Wang Wenbin, ha voluto precisare l’impegno della Cina nei negoziati per la pace: “continueremo a svolgere un ruolo costruttivo e a fornire assistenza per la normalizzazione della situazione in Ucraina. Intendiamo interagire con ognuna delle parti interessate per concludere a breve il conflitto armato fra Russia e Ucraina“.