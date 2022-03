Capolavoro di Lautaro, sciocchezza di Sanchez: l’Inter trionfa ad Anflied fra i rimpianti, il Liverpool è ai quarti di Champions

8 Marzo 2022 23:06

Un gol fantastico di Lautaro Martinez illude l’Inter, Sanchez si fa espellere e complica le cose: i nerazzurri passano 0-1 ad Anflied, ma il Liverpool si qualifica ai quarti di Champions League

Il Liverpool aveva fatto 7 vittorie in 7 partite di Champions League in stagione, questa sera la Kop esulta per una sconfitta che vale i quarti di finale. L’Inter esce vittoriosa da Anfield (è la sesta squadra italiana ad espugnare lo storico campo dei “Reds”), ma lo fa tra i rimpianti di 180 minuti giocati, tutto sommato, alla pari con gli inglesi. E se all’andata il quarto d’ora finale, con le reti di Firmino e Salah, era stato fatale, questa volta basta appena un minuto per passare dal sogno all’incubo.

Dopo circa un’ora di gioco passata a contenere la superiorità atletica e tecnica del Liverpool, i nerazzurri sfruttano un leggero calo dei ragazzi di Klopp per provare a pungere in contropiede e trovano la rete del vantaggio con un missile di Lautaro Martinez che si spegne sotto l’incrocio. Neanche il tempo di esultare che, preso dalla foga, Sanchez si lancia in scivolata su un pallone vagante e finisce per colpire anche Fabinho: doppio giallo, rosso. Affrontare il Liverpool in 11 era difficile, in 10 è un’impresa quasi impossibile. La superiorità numerica permette al Liverpool di rifiatare e giocare con il cronometro, Vidal salva sulla linea una conclusione di Luis Diaz a botta sicura. Il Liverpool porta a casa una traversa con Van Dijk e due pali con Salah, ma non segna. L’Inter vince ed esce, seppur a testa alta, dalla Champions League.