Catanzaro: uomo arrestato per evasione

7 Marzo 2022 09:29

I Carabinieri della Stazione di Catanzaro Bellamena hanno tratto in arresto in flagranza del reato di evasione un soggetto, detenuto in regime di arresti domiciliari

Nel pomeriggio del 2 marzo i Carabinieri della Stazione di Catanzaro Bellamena hanno tratto in arresto in flagranza del reato di evasione un soggetto, detenuto in regime di arresti domiciliari. L’ipotesi è che l’uomo che avrebbe dovuto presenziare ad una udienza presso il Tribunale di Catanzaro fissata per le ore 11, con traduzione innanzi all’A.g. da eseguirsi da parte delle Forze dell’Ordine, si sarebbe allontanato dalla propria abitazione circa un’ora e mezza prima dell’orario dell’udienza senza avvertire il 112. Il Pubblico Ministero di turno ha disposto l’accompagnamento del soggetto presso la casa circondariale di Catanzaro Siano, in attesa del giudizio direttisimo.