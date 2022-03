Catanzaro-Bari, sorpresa al Ceravolo: De Laurentiis festeggia con la sciarpa della Reggina [VIDEO]

13 Marzo 2022 21:53

Il Presidente del Bari Luigi De Laurentiis festeggia a fine gara la vittoria pugliese a Catanzaro con una sciarpa della Reggina in mano

Euforia Bari. I galletti vedono la Serie B. Nel pomeriggio di oggi, i pugliesi si sono aggiudicati lo scontro diretto in casa del Catanzaro, vincendo 1-2 in rimonta e allontanando le inseguitrici proprio grazie al +10 sui giallorossi, secondi. Grande festa al Ceravolo a fine gara, con il Presidente Luigi De Laurentiis sotto la curva dei tifosi ospiti e una sorpresa inaspettata: come si può vedere dal video in basso, infatti, il patron amaranto tiene in mano una sciarpa della Reggina. Motivo? Tra gli ultras biancorossi c’è qualche infiltrato amaranto, che ha fatto una capatina a Catanzaro per sostenere il Bari, tifoseria gemellata. E, a fine gara, avrà sicuramente lanciato la sciarpa al figlio del patron del Napoli. Di seguito il video.