Catanzaro: agli arresti domiciliari va in giro senza autorizzazione, arrestato dai Carabinieri

12 Marzo 2022 09:32

Catanzaro, l’uomo è stato accompagnato presso la casa circondariale

Nella mattinata del 10 marzo i Carabinieri della Stazione di Catanzaro Gagliano traevano in arresto in flagranza del reato di evasione S.F. classe 1968, sottoposto alla misura cautelare di arresti domiciliari, perché notato lungo la pubblica via senza che avesse ottenuto alcuna preventiva autorizzazione a lasciare il proprio domicilio. Il Pubblico Ministero di turno ha disposto l’accompagnamento dell’uomo presso la casa circondariale di Catanzaro Siano. Il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari.