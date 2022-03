Castello Santo Niceto, il 14 marzo il Cristo Pantocratore protagonista della Giornata nazionale del paesaggio

12 Marzo 2022 09:42

Durante l’importante incontro si parlerà di quanto già fatto per il recupero e la tutela del paesaggio culturale di Santo Niceto ed in particolare del Cristo Pantocratore

In occasione della Giornata nazionale del paesaggio, prevista per il prossimo 14 marzo e istituita dal Mibact per promuovere la cultura del paesaggio e sensibilizzare i cittadini sui temi ad essa legati, il Comune di Motta San Giovanni, la Soprintendenza ABAP per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia e l’Università della Calabria, presentano i risultati dell’importante intervento di recupero e messa in sicurezza della Déesis di Santa Maria Annunziata (XI – XIV sec. ).

Durante l’importante incontro, in programma lunedì 14 marzo alle ore 16 presso la Sala Consiliare del Comune di Motta San Giovanni (piazza della Municipalità), si parlerà di quanto già fatto per il recupero e la tutela del paesaggio culturale di Santo Niceto ed in particolare del Cristo Pantocratore.

Dopo i saluti del sindaco Giovanni Verduci, dell’assessore ai Beni culturali Enza Mallamaci e del Soprintendente ABAP Fabrizio Sudano, interverranno il professore Mauro Francesco La Russa (Unical – Dipartimento DIBEST), la professoressa Anna Arcudi (Unical – Dipartimento DIBEST – Laboratorio restauro dipinti murali), la restauratrice Giorgia Salatino.

La manifestazione, che sarà replicata all’aperto nel mese di aprile, si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid-19 e l’ingresso sarà contingentato.