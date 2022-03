Caro carburante, la Slovenia impone tetto massimo a prezzi benzina: non si va oltre 1,50€ al litro

15 Marzo 2022 13:03

Per contrastare il caro carburante, la Slovenia ha deciso di imporre un tetto massimo ai prezzi di benzina e diesel

Anche la Slovenia ha deciso di intervenire per frenare i rincari del carburante, come fatto in queste ultime ore da diversi paesi europei tra cui Belgio e Irlanda. Le autorità slovene hanno infatti imposto un tetto massimo ai prezzi di benzina e diesel. Ad informare è l’agenzia di stampa Sta, che spiega che la misura è in vigore da oggi. La benzina costerà al massimo 1.503 euro al litro, sei centesimi in meno al prezzo più basso registrato alle stazioni di servizio di lunedì, mentre il diesel avrà un limite di 1.541 euro, 13 centesimi in meno rispetto a ieri. L’obiettivo è “calmare la situazione sul mercato dei carburanti”, ha affermato il ministro dell’Economia sloveno Zdravko Pocivalsek, citato dalla Sta.