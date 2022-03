Caro carburante, i russi sconvolti dal prezzo italiano: “a Mosca con 15 euro facciamo un pieno”

11 Marzo 2022 22:52

Il costo di benzina e diesel in Italia è cresciuto oltre €2 al litro, questo ha provocato lo stupore dei cittadini russi

Sale sempre di più il prezzo del carburante in Italia. I prezzi dei carburanti sono saliti vertiginosamente questa settimana: un incremento di 20 centesimi che porta il costo di benzina e diesel oltre €2 al litro. Per non parlare dei costi in città, dove la benzina tocca €2.6 al litro. Ancora più alti poi, i prezzi in autostrada. La situazione è grave per i consumatori tanto quanto lo è per i gestori. Il margine di guadagno resta fisso per i benzinai. Tuttavia crescono i costi di gestione. E non di poco: le bollette elettriche per i gestori dei distributori aumentano mediamente del 135%.

La foto in basso, circolata nelle chat russe su Telegram, ha scatenato la reazione degli utenti: un pieno a Mosca costa infatti l’equivalente di €15, perché un litro vale circa 60 rubli, ovvero €0,50. A quanto pare, dunque, il prezzo del carburante preoccupa il consumatore italiano tanto quanto scandalizza un cittadino russo.