Caro bollette in Italia, Renzi: “mettere tetto a spese italiani. Se c’è una truffa, Cingolani fermi i truffatori”

16 Marzo 2022 12:51

Matteo Renzi interviene in merito al caro bollette in Italia: il leader di Italia Viva parla di mettere un tetto alle spese degli italiani e invita il ministro Cingolani a fermare eventuali truffe

“Bene mettere un tetto alle spese degli italiani ma bisogna anche mettere questa dinamica dentro una cornice più ampia: sta cambiando il mondo, serve un nuovo protagonismo dell’Italia. C’è una crisi non prevista e che non ha paragoni negli ultimi trenta anni“. È quanto affermato da Matteo Renzi dopo l’informativa del ministro Cingolani sul caro bollette. Il leader di Italia Viva, rivolgendosi proprio al ministro della Transizione ecologica, ha dichiarato: “lei porta la proposta italiana in Europa perché ci sia un tetto ai costi, è fondamentale, perché se ci dice che c’è una truffa dei cittadini bisogna dire con forza che i truffatori devono essere messi in condizione di non truffare più“. Cingolani aveva parlato di aumento ingiustificato dei prezzi di carburanti e grano, dovuto essenzialmente a speculazioni.