Carfagna: “40% Pnrr al Sud è grande vittoria, ma serve responsabilità Amministrazioni. Fuorionda Sala-Fontana? Polemica costruita”

4 Marzo 2022 17:16

Le parole del Ministro del Sud e della Coesione sociale, Mara Carfagna, in merito a Pnrr per il meridione

Il fatto di aver “preteso e ottenuto che il 40% dei fondi del Pnrr andasse al Sud è stato sicuramente un grande successo, una straordinaria vittoria”, ma c’è la preoccupazione che il “40% non resti soltanto sulla carta”, e “questo comporta anche un’assunzione di responsabilità da parte di tutte le Amministrazioni che devono garantire, attraverso la predisposizione dei bandi, la previsione di criteri di riparto che possano consentire davvero un’allocazione territoriale tale da rispettare il 40%”. Lo ha detto a Napoli, a margine di un convegno, il ministro del Sud e della Coesione sociale, Mara Carfagna.

“Sappiamo bene che molte Amministrazioni si trovano in affanno anche a causa degli tagli al personale che sono intervenuti negli ultimi anni e per questo abbiamo messo in campo tanti strumenti per affiancarle, sostenerle, per potenziare la loro capacità amministrativa, la loro capacità progettuale. E’ evidente che se dovessero esserci ancora problemi, noi siamo pronti a intervenire in qualunque momento perché l’obiettivo che tutti dobbiamo avere davanti e che non un euro del Pnrr vada sprecato perché qui soldi servono a compiere un’impresa storica, cioè ridurre il divario tra Nord e Sud. Per quanto concerne la distribuzione dei fondi del Pnrr, ormai é definita e definitiva e, per quanto riguarda le infrastrutture, con il ministro Giovannini abbiamo lavorato benissimo”.

Il titolare del discastero delle Infrastrutture “condivide la necessità che l’obiettivo del Pnrr, soprattutto per quello che riguarda il potenziamento delle infrastrutture, deve essere quello di ridurre i divari territoriali, quindi abbiamo non soltanto determinato le condizioni affinché il 55% della missione 3, quella destinata alle infrastrutture per la mobilità sostenibile, fosse stanziato a favore del Mezzogiorno, ma non più tardi di un mese fa, abbiamo varato un’importante delibera Cipes che ha stanziato 6miliardi e 300milioni di euro di fondi nazionali per la coesione per interventi aggiuntivi o complementari con il Pnrr, interventi che serviranno ad aprire centinaio di cantieri in tutta Italia per strade, per ferrovie e per reti idriche. Qui in Campania arriverà oltre 1 miliardo e 700 milioni di euro”.

E sul fuorionda di qualche settimana fa tra Sala e Fontana, con il primo che spiegava preoccupato al secondo come andasse molto di più al Sud, la Carfagna la definisce “polemica molto costruita”. “Io lavoro benissimo con i ‘governatori’ del Nord. Non solo sono ministro del Sud, ma sono anche ministro della Coesione territoriale. Proprio la delega alla coesione territoriale, le impone naturalmente di occuparmi di tutti quei territori disagiati che rischiano di restare indietro, che rischiano una condizione di isolamento, di marginalità, quindi anche molti territori del Nord. Lavoro bene con i ‘governatori’ del Nord e lavoro molto bene con molti sindaci del centro-Nord, quindi direi che è una polemica forse un po’ costruita, un po’ enfatizzata anche perché un po’ dovunque riscontro ormai una consapevolezza che un Sud che cresce non è più zavorra e, se accende i suoi motori per farli girare a pieno regime, è nell’interesse non soltanto di circa 20 milioni di cittadini meridionali, ma nell’interesse del Paese“.