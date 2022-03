Messina, persa partita e occasione per svoltare: tanto fumo e poco arrosto, Liguori trascina il Campobasso

13 Marzo 2022 19:22

Campobasso-Messina, tutti gli aggiornamenti in tempo reale: formazioni ufficiali, cronaca testuale live, tabellino e pagelle

Palleggia, crea, insomma ci prova, ma non segna. E perde, partita e occasione per lasciare la zona playout. Il Messina esce sconfitto da Campobasso nello scontro diretto di questo pomeriggio e rimane al 16° posto. Avvio sprint dei ragazzi di Raciti, con le occasioni importanti di Statella e Adorante nei primissimi minuti, ma – come si vedrà nel corso del match – è la squadra di casa a passare nel momento migliore dei biancoscudati. Mattatore è Liguori, autore di una doppietta con un gol per tempo. Il primo è al 9′ minuto: un sinistro micidiale che si piazza all’incrocio. Il secondo al 72′: una conclusione non irresistibile che sfila dalle mani di Lewandowski. In mezzo, un Campobasso pericoloso nel primo tempo dal vantaggio in poi (in almeno tre circostanze) e un Messina che ci prova in avvio di ripresa con i vari Piovaccari, Russo e Catania. Poi il 2-0 taglia le gambe ai siciliani, che non riescono a segnare ma sfiorano soltanto il 2-1 con la traversa di Celic nel finale. Di seguito tabellino e pagelle.

Campobasso-Messina 2-0, tabellino e pagelle

CAMPOBASSO (4-3-3): Racchini; Meta, Dalmazzi, Menna, Fabriani (dal 79′ Sbardella); Bontà, Persia (dall’89’ Nacci), Candellori; Rossetti (dall’89’ Bolsius), Liguori (dal 79′ Vanzan), Pace. A disposizione: Coco, Nacci, Ladu, Martino, Di Francesco, Merkaj, Magri. Allenatore: Cudini.

MESSINA (4-2-3-1): Lewandowski 5; Trasciani 5.5, Celic 5.5, Carillo 5, Fazzi 5.5; Konate 5 (dal 46′ Piovaccari 6.5), Fofana 6 (dal 70′ Marginean 6); Statella (dal 58′ Russo 5.5), Damian 5.5 (dall’81’ Rizzo sv), Balde 5.5 (dal 58′ Catania 5.5); Adorante 6. A disposizione: Fusco, Angileri, Camilleri, Simonetti, Goncalves, Rondinella, Busatto Allenatore: Raciti.

ARBITRO: Petrella di Viterbo (Assistenti Votta e Cataneo)

MARCATORI: al 10′ Liguori (C), al 73′ Liguori (C)

NOTE: Ammoniti Persia (C), Liguori (C). Recupero: 0’pt e 5’st.

Campobasso-Messina, la cronaca testuale live

90’+5 – Finisce così: Campobasso-Messina 2-0.

90′ – Sono cinque i minuti di recupero.

81′ – Traversa di Celic! Messina a un passo dal gol: calcio di punizione dalla trequarti, il difensore vola più in alto di tutti, ma il suo colpo di testa si stampa sul legno. Peloritani sfortunati.

79′ – Poco più di dieci minuti disponibili al Messina per provare l’insperato pari, a questo punto sempre più difficile.

72′ – Ancora Liguori, raddoppia il Campobasso! Come nel primo tempo, i locali vanno in gol nel momento migliore degli ospiti e alla prima vera conclusione della ripresa: Liguori parte da sinistra, si accentra e tira; conclusione non irresistibile, ma Lewandowski cicca clamorosamente e si fa sfilare la sfera dalle mani. Partita vicina ad essere chiusa.

63′ – Contropiede pericolosissimo del Messina, che sfiora il pari: prima Catania spreca la ripartenza, poi Piovaccari manda fuori. Ora i peloritani sono davvero pericolosi.

62′ – Terza occasione per il Messina nel giro di un quarto d’ora, ma Piovaccari scivola in area e il portiere ospite blocca facile.

59′ – Russo incrocia da destra, la sfera sfiora il palo.

53′ – Ci prova Trasciani in rovesciata, palla fuori.

46′ – Comincia la ripresa di Campobasso-Messina. Ci prova ancora la squadra di casa. Raciti inserisce Piovaccari per dare maggior peso all’attacco.

SECONDO TEMPO

45′ – Termina il primo tempo di Campobasso-Messina: 1-0 il parziale, con il gol di Liguori in avvio. Dopo le due grandi occasioni in avvio, peloritani non pervenuto.

44′ – Ancora Campobasso: pallone da destra a sinistra e Liguori, autore del gol, incrocia trovando nuovamente un gran Lewandowski.

42′ – Altra occasione per il Campobasso, che sfiora nuovamente il raddoppio: è Tenkorang a ritrovarsi il pallone in area sul limite del fuorigioco, ma il suo tiro a botta sicuro viene respinto da Lewandowski.

35′ – Il Messina continua a palleggiare e a fare la partita, ma dopo le due occasioni in avvio non è arrivato alcun pericolo verso la porta avversaria.

24′ – Il Campobasso sfiora il raddoppio, Pace incrocia da sinistra e il pallone sfiora il palo.

9′ – Vantaggio del Campobasso! Alla prima occasione utile, i locali passano: Liguori riceve palla sulla trequarti, avanza verso l’area e spara un gran tiro di sinistro che si piazza all’incrocio. Nonostante l’ottima partenza del Messina, sono i padroni di casa a passare.

6′ – Messina ancora pericolosissimo: il Campobasso perde palla in posizione pericolosa e Adorante si invola in velocità verso la porta, ma viene fermato da Raccichini.

3′ – Statella da posizione defilata, il pallone sfiora il palo: prima occasione del match, è per il Messina.

1′ – E’ cominciato il match tra Campobasso e Messina.

PRIMO TEMPO

Campobasso-Messina, le formazioni ufficiali

