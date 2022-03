Campionato Mondiale Para Archery di tiro con l’arco: a Dubai bellissima performance della calabrese Enza Petrilli

1 Marzo 2022 10:55

Bellissima performance dell’atleta calabrese Enza Petrilli al campionato Mondiale Para Archery di tiro con l’arco

La nazionale italiana del tiro con l’arco chiude il Campionato Mondiale Para Archery di Dubai con l’acuto degli arcieri olimpici che si aggiudicano ben tre titoli iridati. Bellissima performance dell’atleta calabrese Enza Petrilli, per ben tre volte sul gradino più alto del podio al Campionato Mondiale Paralimpico: oro mixed team, oro squadra femminile e oro individuale. Un risultato che entusiasma non solo il tiro con l’arco nazionale e regionale, ma lo sport paralimpico. Grande la soddisfazione del presidente Giarmoleo della Fitarco Calabria che ha sottolineato come, dopo Tokyo, questo successo consolida l’impegno e le capacità dell’atleta calabrese. Si associa anche il presidente del CIP Calabria Antonello Scagliola che ha dichiarato che “questo fa parte di un percorso virtuoso di una vera campionessa. Dopo l’argento alle Paralimpiadi di Tokio, le due medaglie d’argento, ottenute nel corso dei Campionati italiani Para-Archery di Macerata, il tris oro di Dubai di Enza Petrilli è l’esempio di quanto nulla è impossibile, tutto può essere raggiunto se ci sono volontà, perseveranza e coraggio, qualità che la Petrilli ha dimostrato di avere. Grazie Enza da parte di tutto il mondo paralimpico calabrese e ….ad majora semper !!!”