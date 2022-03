Cameron Diaz, “selvaggia” e lontana dalle pressioni di Hollywood: “non mi lavo il viso. Il mio look non è più importante”

10 Marzo 2022 18:13

Cameron Diaz si racconta a 8 anni dall’addio a Hollywood: una trappola dalla quale è sfuggita, libera e selvaggia. Niente più ossessione per il look e pressioni dell’ambiente cinematografico

Il mondo di Hollywood rischia di essere una prigione dorata. Popolarità e fiumi di dollari si scontrano spesso con la pressione di dover “apparire”, che molto spesso mette in secondo piano “l’essere”. I fan vogliono sempre un pezzo delle proprie superstar, i giornali vanno a caccia di scoop, la critica è pronta a esaltarti o a farti crollare nel giro di un articolo. Tutti gli occhi del mondo addosso, look sempre impeccabile, la prima sbavatura diventa virale e può restare come un marchio a vita. Non ci si stupisce se artisti del calibro di Cameron Diaz hanno preferito chiamarsi fuori dallo showbiz.

Intervistata da Michelle Visage, nel corso del podcast della BBC “Rule Breakers”, Cameron Diaz ha spiegato come stia vivendo la propria vita ormai lontana da Hollywood dal 2015. “Raramente penso al mio aspetto durante il giorno e non mi lavo quasi mai il viso, nonostante io abbia un miliardo di prodotti per la cura personale… che prendono polvere sugli scaffali”, ha raccontato l’attrice spiegando di essere diventata “come una selvaggia… sono una bestia!“, ha dichiarato. Niente più ossessione per il look da sfoggiare su red carpet davanti a centinaia di flash dei fotografi. Cameron Diaz, oggi 49enne, ha rifiutato 100 milioni di dollari in offerte cinematografiche per svincolarsi dal mondo del cinema definito “una trappola” dalla quale è fuggita senza rimpianti.

“Sono stata vittima di tutta l’oggettivazione e lo sfruttamento della società a cui sono soggette le donne. Ho vissuto tutto sulla mia pelle in determinati momenti. È difficile non farlo, è difficile non guardare te stessa e giudicarti rispetto ad altri indicatori di bellezza, e penso che questa sia una delle cose più gravi…“, ha confessato. Oggi la star di “The Mask“, “Tutti pazzi per Mary“, “Paura e delirio a Las Vegas“, “Ogni maledetta domenica” e “Charlie’s Angels” si dedica alla produzione di vini con la sua etichetta “Avaline”. Il 30 dicembre 2019 è diventata mamma, con il marito Benji Madden, della piccola Raddix, nata da madre surrogata.