Calenda a Reggio Calabria: “Ponte sullo Stretto? Si faccia, ma basta parlarne. Si chiacchiera un sacco, ma nessuno sa produrre una proposta sul Pnrr” [VIDEO]

10 Marzo 2022 19:14

Il segretario di Azione Carlo Calenda è a Reggio Calabria: il suo pensiero sul Ponte sullo Stretto e sui fondi della Calabria per quanto concerne il Pnrr

“Cosa fare per il Ponte sullo Stretto? Smettere di parlarne e nel caso farlo. Se ci sono i soldi del Pnrr si può fare, ma non ne parliamo più, perché è un dibattito infinito. Se ne parla da un milione e mezzo di anni”. Chiosa così Carlo Calenda, a margine di un incontro all’Hotel Excelsior di Reggio Calabria. Dopo essere stato in Sicilia, infatti, il segretario di Azione è passato oggi dall’altra parte dello Stretto per continuare il suo tour politico. “Più urgente – ha ribadito sempre in merito alla domanda sul Ponte – è rimettere a posto due strade, fare un collegamento vero di Alta Velocità. Il problema vero è che la Calabria non spende 1 miliardo e 100 sui fondi europei, per ora non è in grado di produrre una proposta sul Pnrr articolata, il rischio è che quei soldi non arrivino proprio. Si chiacchiera un sacco ma nessuno sa mettere le cose a terra perché nessuno ha esperienza gestionale-amministrativa”.