Calcio: Nazionale, dopo Verratti lasciano Coverciano altri 5 azzurri

26 Marzo 2022 18:27

Firenze, 26 mar. – (Adnkronos) – Al termine dell’allenamento odierno, il ct azzurro Roberto Mancini ha deciso di ridurre l’organico della Nazionale in ritiro a Coverciano. Dopo la partenza di Marco Verratti questa mattina lasciano il Centro Tecnico Federale gli indisponibili Domenico Berardi e Gianluca Mancini, che hanno accusato problemi nel corso della gara con la Nord Macedonia, e con loro Jorginho, Ciro Immobile e Lorenzo Insigne, nell’ambito di una alternanza prevista in vista del match con la Turchia in programma martedì 29 marzo a Konya, alle 20.45.