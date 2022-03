Calcio: Mourinho, ‘Roma più pragmatica, oggi nel momento di difficoltà ha reagito bene’

10 Marzo 2022 21:26

Arnhem, 10 mar. – (Adnkronos) – ‘Abbiamo controllato nel secondo tempo, mentre nel primo era immeritato il nostro vantaggio. Abbiamo avuto poco controllo della partita e fortuna in qualche occasione, ma poi nel secondo tempo abbiamo controllato molto bene”. L’allenatore della Roma José Mourinho commenta così la vittoria per 1-0 in trasferta sul Vitesse nell’andata degli ottavi di finale di Conference League.

‘Cerchiamo di costruire dal primo giorno, ma ora abbiamo più stabilità -prosegue il tecnico portoghese a Sky Sport-. Spinazzola è l’unico infortunato e nelle prossime gare ci sarà qualche squalificato, ma siamo più compatti e abbiamo più soluzioni. La squadra è più pragmatica e oggi, nel momento di difficoltà, ha reagito bene”.