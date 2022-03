Calcio: Infantino, ‘Italia fuori dal mondiale? Mi viene da piangere’

31 Marzo 2022 20:08

Doha, 31 mar. – (Adnkronos) – ‘Mi viene proprio da piangere. Per tutti gli italiani è triste, è il secondo Mondiale di fila al quale non partecipano gli azzurri e se si qualificano al prossimo Mondiale saranno 12 anni di assenza”. Così il presidente della Fifa Gianni Infantino, ai microfoni di Rai Sport, in merito all’esclusione degli azzurri dal mondiale di Qatar 2022. “Penso a quando ero ragazzino io, alle emozioni con i Mondiali del ’78 e l’82, sono cose che ti fanno innamorare del calcio. è triste per i ragazzi italiani. Ma questo è: si qualificano in 32, il Mondiale è ogni 4 anni, per adesso…”, conclude Infantino a margine del congresso della Fifa a Doha.