Calcio femminile, il cammino stagionale della Jsl Women in Eccellenza termina a Valderice

28 Marzo 2022 16:15

Calcio femminile, la Jsl Women perde contro il Marsala per 6-2

Le ragazze della JSL Women hanno dato il massimo, ma sono state superate per 6-2 dal Marsala nel turno d’apertura della seconda fase del campionato regionale d’Eccellenza. Il risultato finale premia meritatamente le lilibetane, ma è troppo severo nei confronti delle neroverdi, considerato ciò che si è visto in campo, soprattutto nel primo tempo. Sul sintetico del nuovo impianto di Valderice, le padrone di casa passano in vantaggio al 7’ grazie alla punizione di Clemente. Immediata è la reazione delle ospiti, che vanno vicinissime al pareggio con la conclusione di capitan Elisa Sidoti, intercettata da Cammarata sulla linea. Il Marsala raddoppia, invece, al 20’: Di Stefano crossa dalla destra e Termine indirizza il pallone di testa proprio sotto l’incrocio. Sulle ali dell’entusiasmo, Alcamo cala il tris (28’). La risposta della JSL è orgogliosa e si traduce nel gol di Noemi Viscuso e nell’autorete di Termine, che riportano in scia nel punteggio (3-2) la formazione del presidente Francesco Caruso. Nella ripresa, il Marsala si conferma, però, spietata nelle finalizzazioni e va tre volte a bersaglio, azzerando le possibilità delle avversarie di qualificarsi.

“Avevo chiesto, nello spogliatoio, alle ragazze di dare tutto ciò che avevano e lo hanno fatto – dichiara il vice allenatore della JSL Alessio Giuffrè, che ha guidato la squadra per l’assenza del mister Marco Palmeri – Non posso, quindi, loro rimproverare nulla. Dopo aver rimontato dal 3-0 al 3-2, la quarta rete ci ha tagliato le gambe, ma siamo soddisfatti, comunque, della prestazione fornita. Il percorso della formazione maggiore finisce qui, ma non la stagione del settore femminile, poiché ci sono diverse partite giovanili e di calcio a 5 ancora da disputare. Avremo, quindi, altre possibilità per accrescere l’esperienza del gruppo e prepararci alla prossima annata agonistica”.