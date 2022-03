Calcio: Europa League, Atalanta-Bayer Leverkusen 2-1 alla fine del primo tempo

10 Marzo 2022 21:57

Bergamo, 10 mar. – (Adnkronos) – L’Atalanta è in vantaggio per 2-1 sul Bayer Leverkusen al termine del primo tempo dell’andata degli ottavi di finale di Europa League, in corso di svolgimento al Gewiss Stadium di Bergamo. Al vantaggio dei tedeschi con Aranguiz all’11’ rispondono Malinovskyi al 23′ e Muriel al 25′.