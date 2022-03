Calcio: CR7, ‘lotteremo per portare il Portogallo ai mondiali’

22 Marzo 2022 20:25

Roma, 22 mar. – (Adnkronos) – “Focus totale sul Mondiale 2022. Orgoglioso, come sempre, di rappresentare il Portogallo. Sappiamo che il percorso non sarà facile, abbiamo il massimo rispetto per le avversarie che affronteremo e che condividono i nostri stessi obiettivi. Ma insieme lotteremo per portare il Portogallo al posto che merita”. Così su Instagram l’attaccante del Manchester United e della Nazionale portoghese Cristiano Ronaldo. La squadra lusitana potrebbe incontrare l’Italia nella finale del playoff di qualificazione al mondiale di Qatar 2022 se gli azzurri supereranno la Macedonia del Nord e CR7 e compagni avranno la meglio sulla Turchia.