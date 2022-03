Calcio: Arrivabene, ‘mancato rinnovo Dybala? Con Vlahovic cambiati piani Juve’**

21 Marzo 2022 20:07

Torino, 21 mar. – (Adnkronos) – Il cambiamento più importante è quello di cui si è parlato oggi che la Juventus non ha rinnovato il contratto a Paulo Dybala. Questo è stato il cambiamento che c’è stato da ottobre ad oggi”. Così l’amministratore delegato della Juventus Maurizio Arrivabene, ai microfoni di Sky Sport, in merito al mancato rinnovo di Paulo Dybala. “Un cambiamento c’è stato in questo senso con il mercato di gennaio e con l’arrivo di Vlahovic, è cambiato l’assetto tecnico della squadra. Il progetto nostro ha subito dei cambiamenti e parte di questi cambiamenti riguardano il contratto di Dybala che oggi non è stato rinnovato”, aggiunge Arrivabene.