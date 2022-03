Calcio a 5, Pgs Luce Messina rimontata in extremis dal Monreale: risultati e classifica

7 Marzo 2022 15:44

Pareggio per 2-2 tra la Pgs Luce Messina e il Monreale: il commento, tutti i risultati e la classifica

La Pgs Luce Messina ha pareggiato 2-2, al “PalaMili”, il match contro il Monreale valido per la 6ª giornata di ritorno del campionato di serie B di calcio a 5. La squadra allenata da Sergio Carnazza, priva degli squalificati Simone Fiumara e Parri e dell’indisponibile Giuseppe Coppolino, si è fatta agguantare, a pochi istanti dalla sirena, dagli avversari al termine di un match equilibrato, combattuto e nervoso nel finale anche per via di una discutibile gestione arbitrale.

La partita. Al gol realizzato di testa al 12’ da Agustin Bertirossi, gli ospiti rispondono, nella ripresa, con la staffilata sotto l’incrocio di Comito, che vale l’1-1. A meno di 3’ dal termine, l’episodio che accende gli animi. Comito nel tentativo di stoppare la sfera si fa accidentalmente male da solo, come si evince chiaramente dalle immagini televisive, e cade a terra, Benny Costanzo si avventa sul pallone e, in una ridottissima frazione di tempo, senza potersi accorgere dell’infortunio occorso all’avversario, lo scarica in diagonale in fondo al sacco. Il Monreale protesta in modo veemente e a farne le spese sono lo stesso Costanzo e Palazzotto. Rosso poi anche per Catalano, reo di una scomposta reazione ai danni di Alvarito. L’incredibile deve, però, ancora accadere: tre contro quattro, il Monreale riesce a procurarsi, a 30” dallo scadere, un tiro libero, che viene battuto, però, dopo diversi minuti di stop, determinati dalla surreale incapacità dei direttori di gara di darsi una risposta regolamentare su quanti uomini avrebbero poi dovuto riprendere la partita. Perfetta è la trasformazione di Murò, che ristabilisce definitivamente la parità.

Risultati 17ª giornata: Agriplus Acireale-Ecosistem Lamezia 2-0; Città di Palermo-Mascalucia 3-0; Pgs Luce Messina-Monreale 2-2; Casali del Manco-Mortellito 3-1; Meriense-Siac Messina 9-3; Futsal Canicattì-Soccer Montalto 5-4.

Classifica: Futsal Canicattì 40; Città di Palermo 37; Ecosistem Lamezia 36; Pgs Luce Messina 32; Casali del Manco 28; Agriplus Acireale 24; Mascalucia 23; Soccer Montalto 22; Meriense e Monreale 21; Mortellito 9; Siac Messina 0.

GIOVANILE – L’Under 19 biancazzurra ha conquistato un punto nell’attesa e palpitante stracittadina del “PalaRescifina” contro la Siac Messina, finita sul punteggio di 1-1. Il momentaneo vantaggio è stato siglato da Marco Costa.