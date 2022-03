Calcio a 5, la Pgs Luce Messina batte l’Acireale e prenota un biglietto per i playoff

13 Marzo 2022 19:12

Calcio a 5, Pgs Luce Messina-Agriplus Acireale 5-2: commento della sfida, risultati e classifica del girone B di Serie B

La Pgs Luce Messina ha messo un’ipoteca sulla qualificazione ai playoff, battendo 5 a 2 l’Agriplus Acireale nella 7^ giornata di ritorno del campionato di serie B di calcio a 5. Nonostante le pesanti assenze di Benny Costanzo, Andrea Consolo e Giuseppe Coppolino, i biancazzurri sono riusciti ad assicurarsi l’intera posta in palio nel match disputato al “PalaMili”. Tra le tante note liete, l’importante minutaggio avuto dagli under, che conferma la bontà del progetto societario. Padroni di casa subito in vantaggio grazie alla realizzazione di Alvarito. I granata pareggiano, però, al 9’, quando Cristian Finocchiaro finalizza uno schema su punizione. Pochi istanti dopo, Agustin Bertirossi, servito magistralmente da Alvarito, insacca la sfera del 2-1. A 2’ dallo scadere del tempo, espulso Andrea Finocchiaro ed acesi con un uomo in meno fino all’intervallo. Dopo due pali colpiti da Parri, ancora Alvarito triplica con un’imparabile staffilata sotto l’incrocio. In avvio di ripresa, gli ospiti si riportano immediatamente in scia nel punteggio; a segno Musumeci dalla distanza. Il gol incassato accresce la determinazione di Bucca e compagni, che chiudono i conti con le reti di Sergio Pannuccio, micidiale il suo sinistro, e Parri, che finalizza magicamente un’insistita azione personale. In virtù di questa affermazione, la Pgs Luce è salita a quota 35 punti, rafforzando la quarta posizione, a due lunghezze di distanza dal terzo gradino del podio e a tre dalla piazza d’onore, occupati rispettivamente da Ecosistem Lamezia e Città di Palermo. Il girone H osserverà quasi un mese di stop per riprendere il 9 aprile, quando i peloritani renderanno visita al Casali del Manco.

RISULTATI PARTITE 18^ GIORNATA SERIE B (Girone B): Pgs Luce Messina-Agriplus Acireale 5-2; Monreale-Futsal Canicattì 3-5; Mascalucia-Casali del Manco 3-2; Ecosistem Lamezia-Città di Palermo 2-2; Mortellito-Meriense 5-2; Soccer Montalto-Siac Messina 12-1.

CLASSIFICA: Futsal Canicattì 43; Città di Palermo 38; Ecosistem Lamezia 37; Pgs Luce Messina 35; Casali del Manco 28; Mascalucia 26; Soccer Montalto 25; Agriplus Acireale 24; Meriense e Monreale 21; Mortellito 12; Siac Messina 0.