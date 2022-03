Calcio a 5 femminile, trionfo della Royal Team Lamezia contro la Futsal Wolves

13 Marzo 2022 19:57

Trionfo della Royal Team Lamezia nella ventunesima giornata di campionato di Serie A2 femminile

La squadra lametina regola con un perentorio 4-2 le campane della Futsal Wolves. L’avversario mette subito in difficoltà la Royal portandosi in vantaggio nei primi minuti di gioco con Addeo. Ma la reazione delle padroni di casa è immediata, Ferreira riceve un pallone da Calendi, si gira di prima intenzione e batte il portiere. Subito dopo è Calendi a raddoppiare, Ferreira restituisce il favore precedente e serve la numero 14 che di destro anticipa il difensore e insacca. E’ la Royal a tenere le redini del gioco, tante le occasioni per le lametine sventate dall’estremo difensore campano. Il tris è opera di Federica De Sarro che su azione susseguente ad angolo, riceve palla da Ferreira, si allarga e lascia partire un destro su cui nulla può il portiere. Finisce così il primo tempo.

La ripresa comincia a ritmi blandi, la Royal amministra ma non punge. Su contropiede della Wolves Toledo esce su Addeo, per l’arbitro è fallo da rosso, Royal inspiegabilmente in inferiorità numerica per un ennesimo e clamoroso rosso ai danni di una lametina. Toledo intercetta il pallone con una spalla e comunque dentro la propria area di competenza (perché la linea è area) per l’arbitro è fallo di mano e fuori area. Le immagini parlano chiaro a favore delle biancoverdi, ma sembra una passione quest’anno espellere con facilità le lametine. Serve un guizzo, che arriva per opera di Ferreira. Su lancio lungo di Capuano, stop a seguire di De Sarro per la giocatrice brasiliana che tira all’incrocio dei pali alla sinistra del portiere: è il 4-1! Sul finire del match gioia per Iervolino che su azione di fallo laterale tira in porta, Fakaros si lascia sorprendere dal pallone e devia in rete. Buona la prova della Royal Team Lamezia che non si fa sorprendere dal gol iniziale e amministra per tutto il match. Domenica prossima gara importante a Salerno contro la terza forza del campionato.

ROYAL TEAM LAMEZIA: Toledo, Marin, Branca, Arzente, Perri, Ferreira, Capuano, Aliotta, Angotti, Calendi, Villagra, Fakaros, De Sarro. All. Giorgi

FUTSAL WOLVES: Lanza M., Miroballo, Addeo, Lanza L., Buonocore, Pesce, Di Mauro, Iervolino.