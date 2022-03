Calabria, Zagami: “la guerra è una enorme tragedia umanitaria che farà spostare gli interessi economici verso Ovest”

9 Marzo 2022 12:20

L’avvocato Zagami responsabile della Camera di Commercio Statunitense: “la guerra è una enorme tragedia umanitaria che farà spostare gli interessi economici verso Ovest”

Si è tenuto presso la sede di Confindustria Calabria a Catanzaro un importante incontro istituzionale tra, da un lato, una delegazione del Consolato Generale Usa di Napoli composta dal Console Charles Lobdell (capo Ufficio Politico-Economico) e da Giuseppe Palmieri (specialista commerciale del Consolato) e, dall’altro lato, le principali autorità di Confindustria Calabria rappresentata dal Presidente Aldo Ferrara e dal Direttore Generale Dario Lamanna.

Durante l’incontro sono state evidenziate le enormi potenzialità della Calabria che sembra finalmente aprirsi ad una vera internazionalizzazione delle sue aziende come evidenziato dal Presidente Ferrara e recepito dal Console Lobdell, entrambi concordi nel ritenere come non sia più procrastinabile la creazione di condizioni favorevoli per massicci insediamenti industriali statunitensi con l’obiettivo ultimo di aumentare i livelli occupazionali della regione.

A fare da collegamento e trait d’union tra le due delegazioni l’Avvocato Paolo Zagami, responsabile per la regione calabria della American Chamber of Commerce, il quale al termine della riunione ha dichiarato: “Questo incontro rinnova con maggiore energia lo spirito di profonda amicizia che da sempre intercorre tra gli Stati Uniti e la Calabria. In questo periodo in cui si sta vivendo una enorme tragedia umanitaria bisogna per altro verso essere finalmente pronti a sfruttare le nuove possibilità economiche che si prospettano in direzione Stati Uniti considerato che per molto tempo sarà sconsigliabile investire ad Est per la instabilità politica-economica dei Paesi in guerra e di quelli confinanti.”