Calabria, tutto pronto per il “MARECROSS” a Bivona (Vibo Valentia)

3 Marzo 2022 18:35

Tutte le info del “MARECROSS”, evento che si svolgerà il 6 marzo a Bivona, piccolo borgo di Vibo Valentia

Siamo a pochi giorni dall’esordio del “MARECROSS” di Moto ASI Calabria, gara su sabbia che avrà luogo sulla spiaggia di Bivona, il 6 marzo 2022, e per la prima volta una gara su sabbia sotto l’egidia di ASI – Associazioni Sportive e Sociali Italiane, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI e MOTOASI.IT. Le gare su sabbia sono manifestazioni ad alto contenuto di spettacolarità. Le sfide sono multiple, fra piloti in gara e piloti contro il morbido terreno. Galleggiare sulla sabbia per andare veloci non è facile, ci vuole velocità e abilità. I piloti partecipanti arriveranno da tutto il Sud Italia e utilizzeranno lo spazio a filo mare per parcheggiare i loro mezzi, in modo da far godere la vista del bellissimo mare calabrese. Dopo questa prima prova ci saranno altre tappe nelle più belle spiagge delle coste calabresi.

Bivona è una frazione di Vibo Valentia, piccolo e singolare borgo sul versante tirrenico calabrese di circa 1.500 abitanti, nel territorio conosciuto come Costa degli Dei, con spiagge caratterizzate da sabbia fine, morbida e particolarmente ampie. Si tratta di uno dei luoghi tra i più importanti della zona, sede del porto di Agatocle del quale vi sono stati alcuni rinvenimenti sui fondali marini, anticamente chiamata Vibona e sede della diocesi originariamente di rito greco e incorporato in quello della nuova diocesi di Mileto intorno al 1080, fondata da Ruggero I d’Altavilla e capitale del suo regno, dopo che la Calabria fu conquistata dai Normanni. Bivona, oggi, è famosa per la presenza del museo della tonnara, inaugurato nel 2004 esempio di archeologia industriale che ricorda la tradizionale pesca al tonno, e i ruderi del castello, roccaforte a protezione dell’antico porto. Storicamente, invece, Bivona si ricorda anche per il passaggio di San Paolo nel suo viaggio verso Roma, e di seguito da quello di Cicerone nel 71 a.C., accompagnato dal cugino Lucio Tullio, qui giunto per raccogliere prove e testimonianze riguardanti il processo contro il pretore Verre.

La gara sarà organizzata dal Moto Club Pata Cross di San Calogero (Vibo Valentia) e sarà supportata dal Comune di Bivona, da ASI Calabria e MOTOASI.IT Ovvia la presenza del nostro main sponsor “Amaro Numero05”, in quanto è proprio della provincia vibonese. Novità di questa gara la possibilità ai piloti con licenza promozionale non agonistica di potervi partecipare, così da provare cosa vuol dire gareggiare sulla insidiosa sabbia.