Calabria: in corso operazione antimafia, sequestri per 22 milioni a imprenditore cosentino

30 Marzo 2022 08:02

Beni, assetti societari e rapporti finanziari per un valore complessivo di circa 22 milioni di euro sono stati sequestrati ad un imprenditore calabrese

In corso un’operazione della Polizia, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza di Cosenza, per il sequestro finalizzato all’applicazione della confisca prevista dal codice antimafia, concernente beni, assetti societari e rapporti finanziari, per il valore di circa 22 milioni di euro, riconducibili a un imprenditore calabrese operante nell’area dell’alto ionio cosentino, nel cassanese e nella sibaritide ma anche con interessi nella città di Roma e zone limitrofe.