Calabria: respinto ricorso contro il consigliere regionale Gelardi

22 Marzo 2022 15:08

Il reggino Princi, primo fra i non candidati nella lista della Lega alle scorse Regionali, aveva fatto ricorso per presunta ineleggibilità

E’ stato rigettato il ricorso contro l’elezione del Consigliere Regionale calabrese Pino Gelardi. Si apprende tramite un post pubblicato dallo stesso sui social. Il reggino Stefano Princi, primo dei non eletti della Lega alle ultime Regionali per la circoscrizione di Reggio Calabria, nello scorso dicembre, aveva infatti depositato ricorso per presunta ineleggibilità presso il Tribunale ordinario di Catanzaro. La risposta del giudice, come detto, è stata negativa. “Carissimi amici che con affetto, passione e fiducia mi state seguendo in questa avventura politico-istituzionale iniziata con la mia elezione in seno al Consiglio Regionale della Calabria, ho da pochissimo appreso che: il ricorso avverso alla mia elezione è stato rigettato – afferma Gelardi – . Sono diverse le emozioni che provo in questo momento ma la principale è l’orgoglio di veder certificato da terzi imparziali la correttezza e trasparenza della mia posizione. Pur certo della limpidezza del mio operato era giusto che anche io, come ogni cittadino che rispetta la Società in cui è inserito, mi rimettessi al giudizio degli organi competenti. Oggi quel giudizio è arrivato, ed ha confermato la correttezza delle mie scelte. Continuerò con ancor maggiore slancio nella realizzazione di questi alti obiettivi, perché ho sempre pensato che la realizzazione del singolo possa materializzarsi a pieno solo all’interno di un progetto di progresso comune. Questo ho sempre ricercato nei miei oltre 40 anni di impegno professionale nella Scuola e questo continuerò a ricercare con l’impegno politico. A voi cari amici dico grazie per quanto fatto fino ad oggi e vi invito a continuare a farmi sentire il vostro affetto e i vostri preziosi consigli”.