Calabria protagonista dei premi più alti assegnati con Lotto e 10eLotto

11 Marzo 2022 12:20

Il 10eLotto premia la Calabria

Finisce a Torano Castello, in provincia di Cosenza, la più alta vincita conseguita al Lotto nell’ultimo concorso, pari a 21.660 euro per effetto di una quaterna su Tutte, come rende noto l’agenzia specializzata Agimeg. Ruota di Milano protagonista invece con le altre vincite più ricche sul podio, realizzate a Fino Mornasco (CO) – pari a 17 mila euro – e a Milano e Terzigno (in entrambi i casi da 13.500 euro). Il 10eLotto premia invece tre località con altrettante vincite da 20 mila euro, per l’esattezza Settingiano, in provincia di Catanzaro, Milano e Palestrina (RM). Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno assegnato premi per un totale di 920 milioni di euro.