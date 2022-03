Calabria, Orsomarso: “alla Borsa Mediterranea del Turismo portiamo i nostri tratti distintivi”

15 Marzo 2022 13:36

Orsomarso: “la Calabria si è distinta nel 2021 per essere stata una delle tre principali destinazioni turistiche italiane”

“La Calabria si è distinta nel 2021 per essere stata una delle tre principali destinazioni turistiche italiane. Già nel pieno della pandemia abbiamo puntato ad una forte ripartenza del settore, attraverso una programmazione attenta, il potenziamento e il miglioramento della qualità dei servizi e una intensa e mirata attività di marketing territoriale, volta a valorizzare e a far conoscere i nostri marcatori identitari distintivi. Come amo spesso ricordare, per trovare altrove quanto offre la Calabria bisognerebbe visitare due continenti e cinque nazioni: è questa l’immagine che vogliamo offrire alla Bmt”. Così l’assessore al Turismo della Regione Calabria, Fausto Orsomarso, a pochi giorni dal taglio del nastro della 25esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo in programma a Napoli dal 18 al 20 marzo. “Siamo pronti ad accogliere sempre più turisti – prosegue – ai quali far conoscere un luogo unico, che insieme al mare, alla montagna, alle bellezze paesaggistiche, offre un patrimonio ricchissimo di storia, di cultura, di identità. Una ‘Calabria straordinaria’ capace di sorprendere il visitatore e di offrire emozioni ed esperienze indimenticabili”.