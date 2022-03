Calabria, nuova vita per le Terme Luigiane. Occhiuto: “Regione pronta ad acquisire pacchetto azionario”

26 Marzo 2022 11:00

Il presidente della Regione Calabria conferma di essere al lavoro per acquisire il pacchetto di controllo della società che gestisce le Terme

La Regione Calabria si è mostrata interessata ad acquisire il pacchetto azionario della società che gestisce le Terme Luigiane. “Leggo i vostri messaggi. Tantissimi, ogni giorno, mi scrivono delle Terme Luigiane. Ancor di più stamattina, perché un giornale ha pubblicato un articolo nel quale si dice che la Regione sarebbe interessata ad acquisire il pacchetto di controllo della società che gestisce le Terme. É così”, afferma infatti Roberto Occhiuto, governatore calabrese, in un video pubblicato su Facebook.

“Delle Terme mi sto occupando da mesi, ho parlato con i dipendenti, ho parlato con i sindaci, ho parlato con i principali azionisti della società che le gestisce. E ho detto a Fincalabra già qualche settimana fa di fare una valutazione sulla società e di intavolare una trattativa. Sul settore termale vorrei che il mio governo regionale facesse un grande investimento, non solo sulle Terme Luigiane, ma su tutte le terme della Calabria. E questo può essere il primo passo. Speriamo ci siano importanti novità, perché la stagione termale è alle porte e io vorrei che si potesse svolgere nel migliore dei modi, dando la possibilità alla Regione anche di fare gli investimenti per far decollare non solo le Terme Luigiane ma tutte le Terme della Calabria”, conclude nel suo messaggio.