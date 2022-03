Dramma in Calabria: morta bimba ucraina travolta da auto, era tra i rifugiati giunti da poco in Italia

20 Marzo 2022 23:22

Una bambina ucraina di 5 anni è morta travolta da un’automobile a Crotone, era arrivata da qualche giorno in Calabria

Domenica di sangue in Calabria a causa della morta di una bimba ucraina di 5 anni travolta da u’auto a Crotone, in località Cantorato, intorno alle 19:30. La bimba era tra i rifugiati da poco arrivati in Italia per sfuggire dalla guerra. Il conducente della vettura che ha investito la bimba, si è fermato immediatamente tentando di prestarle soccorso, ma la piccola pare fosse già deceduta. Sul posto sono già intervenuti, oltre alle forze dell’ordine, il 118, il medico legale ed i Vigili del Fuoco.