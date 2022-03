14 Marzo 2022 13:45

Calabria: mercoledì la presentazione del “Programma Sostenibilità ambientale – Fondo di Perequazione Unioncamere 2019-2020”

Mercoledì la conferenza stampa di presentazione del “Programma Sostenibilità ambientale – Fondo di Perequazione Unioncamere 2019-2020”, con inizio alle ore 10.30, in modalità videoconferenza utilizzando la piattaforma Microsoft Teams. La conferenza stampa ha l’obiettivo di presentare agli organi di stampa regionali il Programma “Sostenibilità ambientale”, finanziato nell’ambito del Fondo di Perequazione Unioncamere 2019-2020, realizzato da Unioncamere Calabria in collaborazione con le Camere di commercio calabresi e l’analisi territoriale sul tema dei sottoprodotti per il contesto regionale della Calabria, elaborata da Ecocerved Scarl, società consortile del sistema italiano delle Camere di commercio che opera nel campo dei sistemi informativi per l’ambiente. Il programma è finalizzato alla messa in campo di servizi innovativi e tecnologicamente avanzati a supporto delle Imprese e della PA per la nascita di un mercato circolare. La questione ambientale è diventata prioritaria anche sul piano imprenditoriale ed in Italia molte PMI hanno già intrapreso la strada della sostenibilità. Non a caso, infatti, il Next Generation Fund e le relative linee di azione proposte in ambito nazionale (NextgenerationItalia) individuano nella sostenibilità oltre che nella modernizzazione in chiave digitale della PA alcune delle linee di azione per uscire dalla crisi post Covid. Il modello di economia circolare rappresenta, quindi, un’opportunità per le PMI in quanto nasce dall’esigenza di affrontare contemporaneamente contesti di criticità di natura economica, ambientale e sociale.