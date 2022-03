Calabria, Loizzo sull’emergenza rifiuti: “intervenire nell’immediato ma il piano di Occhiuto metterà tutto a regime”

28 Marzo 2022 15:43

“Raccolgo l’appello dei sindaci del cosentino che chiedono interventi urgenti all’Ato ma sono altrettanto certa che il piano elaborato dal presidente Occhiuto metterà tutto a regime”. Lo afferma Simona Loizzo, capogruppo della Lega in consiglio regionale. “Nell’immediato ci vuole un intervento per tamponare l’urgenza – continua Loizzo – ma è del tutto chiaro che solo l’attuazione del piano approvato dalla Giunta regionale potrà evitare il ripetersi di queste situazioni. Il potenziamento di Gioia Tauro e il raggiungimento del l’obiettivo discarica zero – continua Loizzo – sono condizioni vincenti sulla strada del superamento di ogni urgenza e rappresentano un progetto condivisibile e concreto in grado di evitare quanto accaduto in tutti questi anni. Nell’immediato confido che si possa trovare una soluzione valida – conclude la capogruppo della Lega – per venire incontro alle giuste esigenze manifestate dai primi cittadini, che vanno ascoltati anche in previsione delle possibili conseguenze derivanti dalla prossima estate”.