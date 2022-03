Calabria, già 6 morti sul lavoro nel 2022. Loizzo (Lega): “istituire commissione sicurezza”

11 Marzo 2022 15:30

La proposta della capogruppo della Lega in Consiglio regionale della Calabria al vicepresidente (con delega al Lavoro) Giusy Princi

“Istituire una commissione regionale per la sicurezza sul lavoro in Calabria che sappia intervenire con strumenti di prevenzione. Nel 2022 abbiamo avuto già sei morti”. Così la capogruppo della Lega in Consiglio regionale della Calabria Simona Loizzo, invitando il vicepresidente della Regione Giusy Princi, che appunto ha la delega al Lavoro, ad “accogliere questa proposta in un contesto avanguardistico per un problema che riguarda tutto il Paese”. “Su questo tema – conclude Loizzo – è lecito attendersi una convergenza da parte di tutte le forze politiche e sociali, per il perseguimento di un obiettivo comune che oggi è un’assoluta priorità”.