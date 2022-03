La Calabria incanta Jorge Lorenzo: l’ex pilota di MotoGp innamorato di Tropea! 

10 Marzo 2022 16:09

La Calabria incanta l’ex pilota di MotoGp Jorge Lorenzo: lo spagnolo posta una splendida foto di tropea fra le sue storie Instagram

Le bellezze naturalistiche della Calabria non lasciano indifferenti proprio nessuno. Ne dà prova un ex pilota di MotoGp, abituato a girare il mondo ammirando i paesaggi più belli del globo, dal Qatar all’Argentina, dagli USA all’Australia, ma rimasto a bocca aperta davanti allo spettacolo offerto dal mare calabrese. Stiamo parlando di Jorge Lorenzo, campionissimo delle due ruote, vincitore di 5 titoli Mondiali, 3 dei quali in MotoGp nelle stagioni 2010, 2012 e 2015. Acerrimo rivale di Valentino Rossi, in sella a Yamaha, Ducati e Honda durante la sua prestigiosa carriera, Jorge Lorenzo vanta quasi 2 milioni di fan su Instagram, ai quali ha deciso di mostrare la bellezze di Tropea. Fra le storie Instagram del pilota spagnolo, infatti, compare una splendida immagine del borgo in provincia di Vibo Valentia, che ha lasciato stupito anche uno abituato al mare di Palma de Maiorca, sua città natale.