Calabria, la jonica aspetta una linea ferroviaria moderna: da Milano a Crotone 17 ore e tre cambi di treno

31 Marzo 2022 16:07

I cittadini calabresi lamentano il silenzio assordante sull’ammodernamento e l’elettrificazione della linea ferroviaria sulla jonica

“La Calabria ha due coste, quella tirrenica e quella jonica. Grande impegno negli ultimi anni per aumentare il traffico ferroviario sulla costa tirrenica mentre su quella jonica silenzio assoluto”. E’ quanto denuncia in un post pubblicato sui social il Comitato Cittadino Ferrovia Jonica, che fa notare la differenza sui tempi dei percorsi: “ricordiamo a tutti, rifacendoci alla pubblicità di questi giorni di Trenitalia, che in Calabria esiste anche la costa jonica e la sua linea ferroviaria. Mentre su quella tirrenica da Reggio Calabria in 9 ore si arriva senza alcun cambio a Milano dalla Costa Jonica da Crotone per arrivare a Milano in alcune combinazioni sono necessari 3 cambi, 17 ore ed un prezzo anche maggiore! Questo post nulla ha contro i treni che operano sulla costa tirrenica e che collegano Lamezia Terme e Reggio Calabria ma vuol evidenziare lo scarso interesse mostrato sull’altro versante e sul silenzio assordante circa l’ammodernamento ed elettrificazione. Liberi di partire, liberi di tornare!”.