“Ex grillina diffonde propaganda filorussa calabrese”: il senatore calabrese querela La Repubblica

21 Marzo 2022 21:01

“Con queste prese di posizione, la stampa alimenta l’escalation verso un sempre più probabile conflitto mondiale. Necessario ascoltare anche Putin”: la nota del senatore Bianca Laura Granato

“Gravissimo e falso quanto afferma il quotidiano La Repubblica sul mio conto al punto da costringermi, per la prima volta dall’inizio del mio mandato, a sporgere denuncia per diffamazione alla mia persona e alla mia funzione alla competente autorità giudiziaria”. Lo afferma il senatore del gruppo Misto, Bianca Laura Granato, che ha deciso di querelare il noto quotidiano italiano per alcune affermazioni e per il titolo apparso nell’edizione odierna del giornale.

“Io – sottolinea in una nota il parlamentare calabrese – non sono coinvolta nella campagna di disinformazione russa ad alcun titolo, non sono in contatto con esponenti della federazione russa, quindi non posso propagandare notizie carpite da fonti privilegiate: sono solo una parlamentare che esprime opinioni libere rispetto a fonti dirette ufficiali e di dominio pubblico. Rispetto al messaggio del presidente ucraino a Camere unificate continuo a dire che è altrettanto necessario ascoltare il presidente russo Putin. Io sono contraria a questa guerra, come la maggioranza degli italiani. Il governo italiano e la stampa mainstream con queste prese di posizione, anziché favorire il processo diplomatico che potrebbe portare alla pace, alimentano l’escalation verso un sempre più probabile conflitto mondiale, cercando di farlo passare come ineluttabile. Ogni giorno arriva la conferma che siamo in pessime mani, purtroppo”.