Calabria: il commissario straordinario avvia una conferenza di servizi per il progetto definitivo del lotto Vazzano-Vallelonga

2 Marzo 2022 10:47

Trasversale delle Serre: il commissario straordinario avvia una conferenza di servizi per il progetto definitivo del lotto Vazzano-Vallelonga, in provincia di Vibo Valentia

Il Commissario Straordinario e Responsabile della Struttura Anas Calabria, Francesco Caporaso, comunica che in data odierna è stato pubblicato l’avviso di avvio della Conferenza di Servizi per l’approvazione del Progetto Definitivo dell’intervento della Strada Statale 182 ‘Trasversale delle Serre’, lotto da Vazzano a Vallelonga, in provincia di Vibo Valentia.

L’avvio, condiviso con il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, porterà al perfezionamento dell’intesa tra Commissario Straordinario e Presidente della Regione per l’approvazione del progetto dell’intervento considerato strategico per il miglioramento della viabilità e della sicurezza della Trasversale delle Serre.

L’assessore alle Infrastrutture Mauro Dolce : “L’intervento, che si colloca nell’ambito del più ampio progetto di completamento dell’infrastruttura di collegamento tra il versante tirrenico e quello ionico della Calabria, consentirà di superare gli attuali disagi connessi alle condizioni della strada provinciale esistente che collega i comuni di Vazzano e di Vallelonga, con la sensibile riduzione dei tempi di percorrenza unitamente all’incremento degli standard di sicurezza stradale e del confort di guida”.

Il tracciato, della lunghezza complessiva di circa 7 km, si svilupperà con una sezione tipo avente larghezza complessiva di piattaforma pavimentata pari a 10,50 m, composta da due corsie da 3,75 m e banchine laterali da 1,50 m. Le principali opere d’arte consisteranno nella realizzazione di n. 13 viadotti per una lunghezza complessiva di 2.415 m, di una galleria naturale di 98 m e di diverse opere di sostegno.