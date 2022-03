Calabria fonte di energia, l’ipotesi: “consentire estrazioni di gas nel mar Ionio”

25 Marzo 2022 12:50

Il capogruppo della Lega in Consiglio regionale della Calabria, Simona Loizzo, fa notare l’importanza i parchi eolici marini finanziati dal governo Spirlì

“Dobbiamo pensare alla possibilità di una variazione in corsa del Pnrr, da parte del governo nazionale, per quanto sta avvenendo in Ucraina e per porre le basi di in autosufficienza energetica”. Così il capogruppo della Lega in Consiglio regionale della Calabria, Simona Loizzo, che aggiunge: “variare il Pnrr significherebbe attuare politiche ancora più incisive sul piano dello smaltimento dei rifiuti e della produzione di energia alternativa. Bene il piano regionale dei rifiuti annunciato da Occhiuto in Calabria – afferma Loizzo – al quale bisognerà aggiungere possibili opzioni come quelle da me proposte per la realizzazione di un termovalorizzatore nella città unica Cosenza Rende”.

“Entro il 2035 come ha detto il sottosegretario Gava bisognerà arrivare a una percentuale non superiore del 10% per le discariche e questo ci impone non solo il raddoppio di Gioia Tauro ma la compresenza di altre strategie integrate. È incomprensibile – evidenzia – che in tema di estrazioni del gas lo Jonio calabrese sia stato escluso, mentre nell’Adriatico si procede normalmente”. “La Calabria produce più energia di quanto ne consuma – conclude – e sarà importante sfruttare i parchi eolici marini e i finanziamenti già stanziati dalla giunta Spirli sulla pista Magna Grecia per una ecosostenibilità autentica”.