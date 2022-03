Calabria, FIALS chiede la stabilizzazione del personale precario assunto durante l’emergenza Covid

24 Marzo 2022 12:10

In una nota a firma del segretario generale della FIALS Calabria e dei segretari di Cosenza, Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia, viene chiesta la stabilizzazione del personale precario assunto durante l’emergenza Covid

“La FIALS Regionale e aziendali con tutte le sue articolazioni territoriali, anche in considerazione della nota prot.142051 del 22/3/2022 con la quale la S/V ha INVITATO le aziende alla proroga fino al 30 Giugno 2022 del personale assunto durante il periodo emergenza Covid con la presente chiede formalmente, ai sensi dell’art 6 del CCNL 2016-2018 apposita convocazione della FIALS per discutere sull’approvazione di linee guida inerenti la stabilizzazione di tutto il personale precario sia con i requisiti dell’art20 del DLGS 75/2017 (36 mesi di servizio) sia con quelli previsti dall’art 1 comma 268 lettera B (18 mesi).

In relazione alla nota di cui sopra si prega voler chiarire che le proroghe DEVONO interessare tutto il personale precario assunto in vigenza di stato di emergenza con qualsiasi tipologia di lavoro e che il relativo costo va imputato sia alle risorse non spese per il Covid anni 2020-2021 sia ai fondi PAC deliberati per l’emergenza covid con DCA 140 del 31/12/2021.Tutto ciò alfine di evitare che i bilanci aziendali delle ASP e AO siano ostativi alla proroga di tutto il personale interessato (circa 1400 unità). Si resta in attesa di sollecito riscontro, attesa la particolare gravità e complessità della problematica denunciata”. Lo affermano in una nota il Segretario Generale FIALS Calabria Bruno Ferraro, il Segretario Generale FIALS CS Antonio Caccuri, il Segretario Generale FIALS CZ Dario Rizzo, il Segretario Generale FIALS KR Francesco Sarcone, il Segretario Generale FIALS RC Domenico Ferraro, il Segretario Generale FIALS VV Amerigo Colaci.