Calabria e Sicilia protagoniste a Choco Italia in tour 2022

3 Marzo 2022 11:20

Riparte da Caserta, con la sua quarta edizione, il Choco Italia in tour 2022

Riparte il Choco Italia tour, il mercatino del cioccolato artigianale, con la sua quarta edizione che lo vedrà protagonista, da oggi a domenica 6 marzo, a corso Trieste, a pochi passi dalla Reggia di Caserta. “Torniamo da diversi anni a Caserta con questo format dedicato al cioccolato, ma – racconta Giuseppe Lupo, presidente di Italia Eventi e vicepresidente dell’Unione nazionale organizzatori di eventi – l’entusiasmo non muta. L’accoglienza dei casertani, così come quello dei turisti che si dirigono verso la splendida Reggia Patrimonio dell’umanità Unesco, ci conferma che siamo riusciti a mettere insieme un’idea semplice ma al contempo vincente. Il nostro chiodo fisso è mettere in relazione i produttori, cercando di rompere una distanza che non fa bene al sistema produttivo di qualità. Potersi scambiare consigli ed informazioni è un’occasione preziosa“. Molte le aziende del cioccolato artigianale che parteciperanno a questa tappa di Choco Italia in tour 2022, provenienti da diverse regioni italiane, Puglia, Camania, Molise, Calabria e Sicilia, e ambasciatrici delle numerose specialità locali. Choco Italia in tour è aperto tutti i giorni, dalle 10 alle 24 a ingresso gratuito e gode del patrocinio del Comune di Caserta. Dopo Caserta Choco fara tappa dall’11 al 13 marzo a Gragnano (Na); dal 17 al 20 marzo a Ladispoli (Roma); dal 31 marzo al 3 aprile a Frascati (Roma) e dal 7 al 10 aprile a Benevento.