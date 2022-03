Calabria, continuano a diminuire gli abitanti: meno nati e più emigranti. Rende e Siderno in controtendenza | DATI ISTAT

25 Marzo 2022 11:47

I dati demografici della Calabria al 31 dicembre 2021: la Provincia di Cosenza perde quasi 5.000 abitanti in un anno, Crotone è sia la Provincia (-1,41%) e il Comune (-2,74%) dove si è avuto il maggior calo rispetto al 2020

Tra il 31 dicembre 2020 e lo stesso giorno del 2021 il calo demografico in Italia è stato pari a -253.091 abitanti, e non fa eccezione la Calabria che ha avuto una riduzione di -16.015 abitanti, pari al 6,3% del calo nazionale. Un calo che si inserisce in un trend già iniziato negli anni precedenti: tra il 2018 e il 2021 la Calabria ha perso 67.435 abitanti con una variazione percentuale di -3,5% (-0,9% nell’ultimo anno, terza in Italia dopo Molise e Basilicata).

Per capire meglio questi numeri dobbiamo analizzare il saldo naturale, la differenza tra il numero dei nati in Calabria o all’estero da persone residenti in Calabria ed il numero dei morti, in Calabria o all’estero, ma residenti in Calabria, e il saldo migratorio, la differenza tra il numero degli iscritti ed il numero dei cancellati dai registri anagrafici calabresi dei residenti.

Il saldo naturale in Calabria nel 2021 è stato pari a -9.939 a fronte di 13.172 nascite e 23.111 decessi. Il grafico mostra mese per mese il saldo naturale in Calabria nel 2021.

Il saldo migratorio in Calabria nel 2021 è stato pari a -6.076 a fronte di 37.194 iscritti e 43.270 cancellati dai registri anagrafici dei residenti. Il grafico mostra mese per mese il saldo migratorio in Calabria nel 2021.

La riduzione di 16.015 abitanti in Calabria tra il 2020 e il 2021 deriva quindi per il 62,1% dal saldo naturale (-9.939) e per il 37,9% dal saldo migratorio (-6.076).

Le Province calabresi

La riduzione della popolazione è avvenuta in tutte le province. Si è avuto un maggiore calo degli abitanti nella provincia di Cosenza (-4.948) seguita a breve distanza dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria (-4.813). Da sottolineare, però, che in percentuale la variazione più marcata si è avuta in provincia di Crotone con -1,41%, la minore riduzione percentuale della popolazione è stata registrata in provincia di Catanzaro con -0,71%.

Le principali città della Calabria

Nelle principali città calabresi (le prime 20 per numero di popolazione residente) si è avuta una decrescita degli abitanti pari a -5.386 (da 801.727 del 31 dicembre 2020 a 796.341 del 31 dicembre 2021). Tra queste solo 4 su 20 hanno segnato un incremento della popolazione e sono Rende (+326 pari a +0,91%), Isola di Capo Rizzuto (+227 pari a +1,34%), Siderno (+34 pari a +0,19%) e Montalto Uffugo (+34 pari a +0,17%). Tra i comuni che hanno segnato un maggiore calo demografico sono da segnalare Crotone (-1.645 pari a -2,74%) e Reggio Calabria (-1.226 pari a -0,71%).