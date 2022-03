Calabria, Bruni propone legge regionale: “senzatetto nelle possibilità di avere medico di base”

17 Marzo 2022 14:05

Ha presentato una legge regionale per garantire ai senzatetto la possibilità di avere il medico di base. Una estensione fondamentale di un diritto essenziale a chi non ha nulla. E’ questa l’idea del Consigliere regionale calabrese Amalia Bruni (Misto) a sostegno delle persone più in difficoltà. “La proposta di legge – aggiunge – interviene in una più ampia ottica di estensione di diritti a favore di una fascia di popolazione che, a causa della propria condizione di disagio, non ha nulla e non è mai riuscita ad ottenere nulla. La Puglia e l’Emilia Romagna sono le altre regioni italiane che si sono già dotate di questo strumento di legge importante per il sostegno dei senza dimora. Dotandosi di questa norma – conclude Bruni – la Calabria entrerebbe a pieno titolo nel novero di quelle regioni che hanno dimostrato grande sensibilità nei confronti delle persone poco fortunate”.