Calabria, “attacco hacker alle Ferrovie”: il sistema di Trenitalia in difficoltà, bloccata la vendita di biglietti

23 Marzo 2022 13:40

L’attacco informatico sarebbe in corso da questa mattina e starebbe provocando diversi problemi in alcune stazioni, anche in provincia di Reggio Calabria

Sarebbero frutto di un attacco hacker i disservizi segnalati da Ferrovie e che stanno interessando alcuni sistemi Trenitalia. L’attacco informatico sarebbe in corso da questa mattina e starebbe provocando diversi problemi in alcune stazioni, anche in provincia di Reggio Calabria. Secondo Ferrovie da stamattina sulla rete informatica aziendale “sono stati rilevati elementi che potrebbero ricondurre a fenomeni legati a un’infezione da cryptolocker”. Al momento sono in corso verifiche, ma per l’accaduto è stato necessario fermare la vendita dei biglietti sia nelle biglietterie fisiche sia nei self service nelle stazioni, mentre risulta funzionare al momento la modalità di acquisto on line.