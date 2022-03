Bambina ucraina investita e uccisa in Calabria: arrestato il conducente, “incidente provocato deliberatamente”

23 Marzo 2022 11:26

Il giovane alla guida avrebbe commesso l’atto in seguito ad alcuni screzi con i parenti della vittima

E’ stato arrestato dai carabinieri il 18enne che domenica scorsa a Crotone era alla guida dell’automobile che ha investito una bambina ucraina di 5 anni, giunta da pochi giorni in Italia insieme ai genitori per sfuggire alla guerra, provocandone la morte. Dalle indagini dei militari del Comando provinciale di Crotone è emerso che il giovane avrebbe provocato deliberatamente l’incidente per screzi con il sedicenne italiano che era insieme alla bambina ed alla cugina minorenne di quest’ultima, fidanzata con il giovane che era con loro, intenti a camminare lungo la strada. Infatti anche il conducente era interessato alla ragazza.