Cagliari-Milan, cori razzisti a Maignan che risponde alla curva cagliaritana: la procura apre un’inchiesta

20 Marzo 2022 13:11

Il procuratore Chinè apre un’inchiesta sui cori razzisti rivolti a Maignan in Cagliari-Milan: l’episodio, con reazione del portiere, avrebbe scatenato il parapiglia finale

Nella giornata in cui la Serie A si impegnava a lanciare un chiaro messaggio contro il razzismo, durante Cagliari-Milan sarebbe avvenuto un episodio da condannare fermamente. Il finale di gara è stato piuttosto acceso: Maignan e probabilmente anche Tomori, sarebbero stati oggetto di cori razzisti da parte della curva degli ultras del Cagliari. Dopo il triplice fischio, il portiere del Milan è diventato anche bersaglio del lancio di qualche oggetto e ha risposto mettendosi le mani alle orecchie in segno di sfida. Il gesto non è piaciuto ai giocatori del Cagliari ed è partito un accenno di rissa, fortunatamente placato poco dopo, seppur con qualche difficoltà.

Nel dopogara, l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha dichiarato: “Maignan mi ha detto che ha ricevuto da dietro la porta insulti razzisti. È la prima volta che reagisce così, quindi qualcosa è successo. Anche Tomori mi ha detto la stessa cosa. Certe cose non devono succedere“. Quando accaduto verrà esaminato dalla procura federale. Il procuratore Chinè ha, infatti, aperto un’inchiesta sulla vicenda: già in corso contatti con la Digos, saranno acquisite le immagini della gara e saranno sentiti tutti i tesserati coinvolti nel parapiglia.